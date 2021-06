Generální ředitel NTM Karel Ksandr řekl: „Věřím, že se naše pobočky stejně jako loni stanou cílem prázdninových výletů a přinesou všem návštěvníkům zážitek i poučení. Centrum stavitelského dědictví NTM v Plasích vítá návštěvníky již 6. sezónu a Železniční depozitář NTM v Chomutově otevíráme pro veřejnost pro velký zájem o železniční sbírku našeho muzea na letní sezónu již 5. rok.“

Centrum stavitelského dědictví NTM v Plasích můžou návštěvníci navštívit v letošní sezóně od 1. června do 31. října. Stálá Expozice stavitelství bude obohacena několika novými výstavami tematicky zaměřenými na stavitelství a architekturu a již tradičně také jedním z „pokladů“ ze sbírek Národního technického muzea, který nabízí pohled na odlišnou část historie vědy a techniky. V roce 2021 byla pro plaskou expozici vybrána 300 let stará Müllerova mapa Čech.

Stálá expozice provází návštěvníky jednotlivými etapami stavby domu od jeho základů až po střechu. Historické exponáty i moderní interaktivní prvky jsou zasezeny do působivého prostředí starého pivovaru, a tak si přijdou na své i milovníci industriální architektury. Pozornost si zaslouží i dočasné výstavy. Vzhledem k velkému zájmu návštěvníků byla prodloužena výstava Fenomén Favorit, určená především početné skupině cyklistických fanoušků, a výstava Díl(n)a stavebního truhlářství, ukazující jak historické exponáty spojené s tímto řemeslem, tak konkrétní technologické postupy ručního i strojního zpracování dřeva. Speciální prostor na této výstavě je věnován historii parket a parketářství. Na výstavu o truhlářství navazuje v letošním roce nová výstava Stavební zámečnictví, která bude otevřena od 15. června. K vidění zde bude bohatá sbírka dveřních a okenních kování, která prezentuje vývoj zámečnické práce od středověku do nedávné minulosti. Část výstavy pak dokumentuje vývoj visacích zámků. Již několikátý rok jsou součástí plaské expozice také exteriérové výstavy na nádvoří pivovaru ukazující to nejlepší ze současné české architektury – Česká cena za architekturu a Stavba roku.

Centrum stavitelského dědictví NTM Plasy

Otevírací doba v roce 2021

1. června — 3. října úterý–neděle od 9:00 do 17:00

8. října — 31. října pátek–neděle od 9:00 do 17:00

včetně všech státních svátků v uvedeném období. Více zde: muzeum-plasy.cz

Železniční depozitář NTM Chomutov bude v roce 2021 pro návštěvníky zpřístupněn od 4. června do 31. října. Návštěvníci se mohou těšit v průběhu letních prázdnin na rozšířenou otevírací dobu – bude otevřeno každý den kromě pondělí. V Železničním depozitáři je k vidění téměř 100 kolejových vozidel několika rozchodů a nejrůznějších typů. Novým přírůstkem je posunovací akumulátorová lokomotiva Ringhoffer č. 2., vyrobená v roce 1916 pro potřeby posunu na vlečce Ringhofferových závodů na Smíchově.

V Železničním depozitáři NTM Chomutov mohou zájemci v rámci sezónního zpřístupnění zhlédnout většinu železniční sbírky Národního technického muzea, která je největší státní sbírkou kolejových vozidel v ČR. Největší pozornost návštěvníků tradičně poutají parní lokomotivy, z nich pak rychlíková parní lokomotiva „Albatros“ 498.106, která v srpnu 1964 vytvořila rychlostní rekord parních lokomotiv tehdejších Československých státních drah. Obdiv budí rovněž majestátní první poválečná lokomotiva 534.0301, kterou dodaly Škodovy závody už 22. prosince 1945, nebo tramvajová parní lokomotiva „Gartenau“ vyrobená v Linci roku 1887. K vidění jsou motorové a elektrické lokomotivy, salonní, osobní i motorové vozy a historické drezíny. Novým přírůstkem je posunovací akumulátorová lokomotiva Ringhoffer č. 2, vyrobená v roce 1916 pro potřeby posunu na vlečce Ringhofferových závodů na Smíchově. Lokomotivu převzalo Národní technické muzeum do státní sbírky jako dar od společnosti Čepro, a.s. Vozidlo dokumentuje historii největšího producenta železničních vozidel v ČSR, zároveň je jedinečné technickým řešením pohonu.

Nesmírně zajímavou historii železniční dopravy v regionu připomíná výstava Chomutov ve století páry. Národní technické muzeum ji připravilo ve spolupráci s Oblastním muzeem v Chomutově a Oblastním muzeem a galerií v Mostě při příležitosti oslav výročí 150 let železnice na Mostecku a Chomutovsku. Výstava prostřednictvím textových panelů, dobových fotografií a vybraných exponátů představí Chomutov jako významný železniční uzel, kterým byl už od sedmdesátých let 19. století.

Železniční depozitář NTM Chomutov

Otevírací doba v roce 2021



4. června – 4. července pátek–neděle od 9:00 do ⁠17:00

6. července – 5. září úterý–neděle od 9:00 do ⁠17:00

10. září – 31. října pátek–neděle od 9:00 do ⁠17:00

včetně všech státních svátků v daném období. Více zde: www.muzeum-chomutov.cz

Bezpečná návštěva

Ve všech budovách NTM platí zvýšená hygienická opatření – nutnost zakrytí obličeje respirátorem, povinné používání desinfekce rukou, dodržování stanovené kapacity návštěvy muzea a expozic.

Více informací k aktuálním hygienickým opatřením na www.ntm.cz.

