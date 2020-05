V sobotu 16. května pořádal Okrašlovací spolek ve Stroupči na Žatecku Naučnou stezku pro děti. Vycházeli jsme od stroupečské klubovny. Výlet jsme zahájili zalitím stromků v dětském sadu.

Naučná stezka Okrašlovacího spolku pro děti se vydařila | Foto: archiv

Stezka byla plná otázek (nejen pro děti) a zajímavých odpovědí. U státem chráněných 11 památných dubů a jednoho jilmu jsme si připomněli a oživili historii Zámečku a okolí. Děti jsou chytré, zvídavé a občas nás překvapily, co vše znají. Jaká zvířátka kolem nás žijí a co v našem okolí roste Co se líhne z vajíčka, co se rodí, jak se jmenují samičky od různých druhů zvířat, co se vyrábí z chmele, který tu desetiletí rostl na chmelnicích.