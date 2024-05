Po publikaci Korunované hlavy v Žatci (2019) představujeme tentokrát Prezidentské návštěvy v Žatci. Doprovodná publikace ke stejnojmenné výstavě v Regionálním muzeu K. A. Polánka vám přiblíží atmosféru návštěv hlav našeho státu ve městě chmele.

Prezidentský pár ochutnal v Žatci tamní pivo. | Foto: DENÍK/Hynek Dlouhý

A nejen to. Zahrnuty jsou i sbírkové předměty muzea s prezidentskou tématikou, ukázky z pramenů a literatury k jednotlivým prezidentům. V případě některých i dobové anekdoty.

Publikace má bohatou obrazovou přílohu. Najdete zde řadu dosud nepublikovaných či málo známých materiálů. Přináší např. soubor fotografií z návštěvy prezidenta E. Beneše v Jesenici roku 1947 či fotografie z návštěvy A. Novotného v Kněževsi, kde byl ještě jako předseda vlády. Připomeneme návštěvu K. Gottwalda v Žatci roku 1947, kdy také ještě jako předseda vlády zapáleně řečnil na sokolském sletu, jehož činnost později jako prezident pronásledoval. Když složil prezidentský slib, ozvala se ve městě palba z tanků, které dle kronikáře vyjely přímo do městských ulic.

Nová publikace Prezidentské návštěvy v ŽatciZdroj: se svolením Reg. muzea K.A. Polánka v Žatci

Z prezidentů pobýval ve městě nejčastěji Ludvík Svoboda, který sem přijížděl za vojáky a na slavnosti organizované Volyňskými Čechy. A to jako generál i v prezidentské funkci (1968). Prezident Václav Havel (1997) v žateckém divadle hovořil o svém zklamání ze stavu obce Siřem, známé z pobytu F. Kafky. V. Klaus i M. Zeman si připili ze speciálních půllitrů v Chrámu chmele a piva a budoucí prezident Petr Pavel zahájil právě v Žatci svoji prezidentskou kampaň. I tyto momenty z moderních dějin ožijí nejen na fotografiích. Kniha bude uvedena do prodeje po křtu 30. května od 17 hodin v rámci stejnojmenné výstavy trvající do 29. 9. 2024 nebo do vyprodání zásob.

Autorka: Milada Krausová, RM Žatec, tisk Akord Chomutov 2024, ISBN 978-80-908128-6-4, cena 250 Kč.

Jitka Krouzová, Regionální muzeum K. A. Polánka v Žatci