Dnes už vojenské letiště u Žatce neexistuje, ale desítky let jeho existence, kdy bylo součástí protivzdušné obrany státu, připomíná Letecké muzeum v Bezděkově u Žatce. Otevřeno bylo 20. června a za necelé tři měsíce přilákalo nejen stovky návštěvníků, ale také se stalo aktivním účastníkem veřejného života v Žatci.

Provozovatelem muzea je spolek Letci Žatec, kteří ve svém novém prostoru nabízejí program školákům na leteckém simulátoru, přivítali důchodce z Domova pro seniory v Žatci, uspořádali jednu z prázdninových akcí v rámci celoměstského projektu Žatecká Dočesná jinak. Aktivní spolek navíc průběžně doplňuje expozici muzea a celé jej zvelebuje.

Minulý týden například Letci Žatec představili novou fasádu muzea, která vznikla díky pomoci žateckých podnikatelů a umění žateckého výtvarníka Tomáše Reidy. „Chtěli jsme, aby školáci ze základních i středních škol věděli, že tady nějaké letiště bylo a že se podílelo na obranyschopnosti státu. Když jsme muzeum otevírali, říkali jsme, že chceme, aby mělo nějaký vývoj. Ukázat to chceme i navenek, proto se nyní koná toto slavnostní odhalení fasády muzea,“ uvedl minulý týden předseda spolku Letci Žatec Václav Vašek.

Aktivity spolku ale přesahují hranice Žatce. Každý rok v září společně s městem spolupořádá vzpomínkovou akci u Památníku letců v žateckém podměstí, což je pietní místo, které připomíná severočeské piloty, již bojovali za druhé světové války na východní i západní frontě. Právě v září se akce koná proto, že 17. září vždy bylo Dnem letectva. Už není…

„Děláme všechno pro to, aby se tento den stal v České republice Významným dnem, jako je tomu i na Slovensku,“ zdůraznil Václav Vašek, bývalý velitel 11. stíhacího leteckého pluku v Žatci, jenž je zároveň místopředsedou Českého svazu letectví.

Právě jako místopředseda Českého svazu letectví přivítal v sobotu 12. září Václav Vašek v Leteckém muzeu v Bezděkově dvě desítky hostů z různých leteckých muzeí v Česku. Šlo o první informační setkání nadšenců do letecké historie, které by v případě všeobecného zájmu mohlo vyústit ve vytvoření svazku leteckých muzeí pod hlavičkou Českého svazu letectví. „Sešli jsme se i proto, že každý z těchto nadšenců má i takové exponáty, pro něž sám nemá využití, ale někomu jinému by se hodily. Ale nemůže si o ně říct, protože neví, zda a kde takový exponát je,“ zdůraznil možnou spolupráci muzejníků Václav Vašek.

Zanedbatelná není ani výměna zkušeností a nápadů. Právě díky této spolupráci ostatně muzeum v Bezděkově vzniklo a nabízí nejen pohled na nejmodernější vojenské letiště bývalého Československa, ale také desítky různých příběhů. Úzká spolupráce například funguje s Mezinárodním památníkem obětem II. světové války v nedalekém Mostě.

Spolek Letci Žatec