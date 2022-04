FOTO: Jaro přichází do Podbořan a Hluban. Děti drandí na koloběžkách

V Praze se žatecké informační centrum představilo opět společně s destinační agenturou na stánku Ústeckého kraje. Lidé se stejně jako v Praze zajímali o turistické zajímavosti, mapky a letáčky, oblíbený byl chmel, který nabízel manažer Chmelařského muzea a který mnozí využívají například na vaření čajů. Představil se také Chrám chmele a piva.

„Veletrh v Praze patří k největším u nás. Lidé se ptali na podobné věci jako v Ostravě, navíc přidávali své zkušenosti se Žatcem – vzpomínali na vojnu nebo chmelové brigády, ptali se na letiště nebo jak je to se vstupem do UNESCO. Častý byl v Praze dotaz na to, proč se zavírá Žatecký pivovar,“ dodala Klasnová.

V letošním roce se zástupci města zúčastní i dalších veletrhů cestovního ruchu. Všechny slouží k tomu, aby podpořily zájem turistů o různé destinace. Žatec se může chlubit tím, že jak bohatou historií, tak významnou chmelařskou a pivovarskou tradicí dokáže oslovit potenciální turisty z Česka i zahraničí. (kas)