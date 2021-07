Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových (ÚZSVM) v Lounech předal bezúplatně obcím v okrese Louny majetek v celkové hodnotě 349 086 korun.

Ilustrační foto | Foto: Deník

Pozemky do svého vlastnictví nově získala obec Veltěže, městys Měcholupy a město Kryry. Celková rozloha těchto čtyř pozemků činí 18 317 m². Rozlohou největší pozemky nově přibyly do majetku obce Veltěže. Jedná se o dva pozemky o celkové výměře 11 911 m2. Pozemky jsou zařazeny dle pasportu do sítě místních komunikací III. třídy. ÚZSVM nabyl tyto pozemky jako nepotřebný majetek od Ředitelství silnic a dálnic. Další rozlehlý pozemek přibyl Měcholupům. Pozemek o rozloze 6 366 m2 leží v katastrálním území Milošice, v extravilánu obce, a tvoří část cesty mezi poli pro soukromé zemědělce, kteří hospodaří na okolních pozemcích.