Do obřadní síně žatecké radnice v sobotu od rána přicházely rodiny s kočárky nebo v náručí s dětmi – novými občánky města Žatce. Do života je přivítala starostka Zdeňka Hamousová v tandemu s matrikářkou Drahuší Laiblovou, Zdeněk Kohout vše krásně hudebně podtrhl hrou na klavír.

Žatec vítal nové občánky. | Foto: Alena Dukátová

Noví občánci od města dostali věcné dary, hračky a dřevěnou skládačku, a maminky také květinu. Nechyběl zápis děťátka do pamětní knihy města. Město Žatec obnovilo obřady vítání občánků v červnu, s výjimkou letních prázdnin je pořádá poměrně často – teď v sobotu to bylo již podruhé v září, vítání nových žateckých občánků bylo rozděleno do tří skupinek.