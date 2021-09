„Myslím. že tohle čekal málokdo - mne nevyjímaje. A to obzvláště v době, kdy kritériem všeho je „růst růstu" a značka automobilu před garáží. Nicméně je to tak - a první z několika koncertů, kterými si vydavatelství Guerilla Records jubileum připomene, se odehraje již tuto sobotu 11. září v Lounech v sále restaurace Stromovka, všem místním ovšem známé spíše jako "Bahno", připomíná a upozorňuje sám Lábus. A na oslavu zve.

Co nám může akce slíbit a nabídnout? „Se zajímavým sólovým programem, vzpomínkou na Pavla Zajíčka a jeho legendární skupinu DG 307, kteří se svými 16 alby u vydavatelství Guerilla, tvoří jakousi jeho vlajkovou loď, ale již před lety definitivně ukončil svou činnost, vystoupí Honza "Loukičů, známý z lounských kapel Nevýpar Kovatjezd nebo La Díra). Tepličtí "King Crimson " českého undergroundu, legendární čtyřka AKU AKU, která zde pokřtí své zbrusu nové CD. Jeho kmotrem přitom nebude nikdo menší, než Jiří Řehák, v současné době krajský náměstek pro kulturu a turistický ruch a také fanoušek dobré muziky.

Temný světoběžník, teplický rodák Koonda Holaa, odehraje na oslavě dvacítky svůj poslední koncert v Čechách, než na zimu zase zmizí v teplých krajích. Vystoupí i čím dál populárnější, divoký a originálně maskovaný soubor Kabaret dr. Caligariho, večírek pak uzavře kapela Svatopluk s nehynoucím odkazem písní Svatopluka Karáska, ovšem přetaveným do značně ejšího hávu. „Však jsou také v její sestavě hudebníci, kteří prošli třeba kapelami Abraxas nebo Půlnoc.,“ připomíná Vláďa Lábus.

Vše vypukne po 17 hodině a křtít se na Bahně bude také premiérově první vinyl, který Guerilla vydává: The Plastic People Of The Universe - Magické noci. Jedná se o živé dvojalbum z roku 1997. Novinku komorním setem z plastikovských písní pokřtí dvojka Jiří "Kába" Kabeš a Joe Karafiát právě z Plastic People programem sestaveným výhradně pro Louny. „No a samozřejmě bude možno zakoupit i další novinky z vydavatelství Guerilla Records. A protože slavíme 20 let, tak to bude s dvacetiprocentní slevou,“ doplnil Lábus.

Radek Strnad