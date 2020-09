Účast byla opět veliká a výsledky po covidové pauze byly nad očekávání! Nejlépe si vedl Erik Greisiger, který, ač teprve starší žák, nastoupil do juniorské kategorie a po třech tvrdých zápasech vybojoval zlato.

Titul mistra republiky si také v žákovské kategorii přivezl po dvou vyhraných zápasech Alex Králík a Tobias "Sigi" Greisiger.

Stříbrné medaile z výpravy přivezli Honza Babka, Sam Šnokhous, Bruno Učík. Bronz ve svých žákovských kategoriích vybojovali Jakub Kapras a David Jarolímek.

"S výkony svých svěřenců jsem na tomto mistrovství spokojen, nicméně by neškodilo více odhodlanosti a nasazení, které nám trochu chybělo, ale je to vlivem covidové výluky," hodnotil své žáky hlavní trenér mládeže Honza Greisiger st. a dodal: "Tímto zveme všechny příznivce na náš nábor, který probíhá v našem gymu v Mládežnické ulici, bereme od 8 do 80 let. Tak si to přijďte zkusit, neboť první tréninky jsou zdarma.“

Tomáš Kassal