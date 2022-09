Oblíbená parní lokomotiva osobních vlaků a lehkých rychlíků, a to zejména pro svou snadnou obsluhu a dobrou přechodnost, která jezdila v pravidelném provozu až do roku 1978 – to je lokomotiva Všudybylka (354.195). Právě tato lokomotiva z roku 1925 bude jednou z atrakcí Národního dne železnice, který se letos koná v Plzni. Díky tomu s ní mohou železniční nadšenci absolvovat cestu z ČD Muzea v Lužné u Rakovníka až do západočeské metropole.