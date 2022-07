Parní vlak bude odjíždět z Lužné u Rakovníka v 11:28 a do Chomutova přijede ve 13:04. Zpět do Lužné se pak vydá v 15:00. Jednosměrné jízdné z Lužné do Chomutova či naopak činí 250 korun pro dospělé cestující a 200 korun pro děti od 6 do 15 let. Předprodej jízdenek bude zajištěn ve všech pokladnách ČD a na e-shopu ČD (zde). Po předložení jízdenky na parní vlak získáte slevu 20 procent na vstupné do ČD Muzea v Lužné u Rakovníka i do chomutovského depozitáře Národního technického muzea.

Hlavním lákadlem muzea Českých drah v Lužné u Rakovníka jsou parní lokomotivy, kterých se ve sbírkách nachází více než třicet. Tyto stroje mapují vývoj parního provozu od přelomu 19. a 20. stol. až po konec parní trakce v druhé polovině 20. stol. Kromě parních lokomotiv si návštěvníci prohlédnou také historické motoráčky, dieselové či elektrické lokomotivy, dobové osobní a nákladní vozy a spoustu dalších zajímavých exponátů potřebných pro drážní provoz.

V železničním depozitáři Národního technického muzea v Chomutově je k vidění téměř stovka kolejových vozidel několika rozchodů a nejrůznějších typů – od parní lokomotivy z roku 1870 až po vozidla nových trakcí o celé století novějších. K vidění jsou lokomotivy bývalých ČSD, salonní, osobní i motorové vozy, elektrické a motorové lokomotivy, historické drezíny, ale i vozidla teprve nedávno vyřazená z provozu u Českých drah. Největším lákadlem jsou parní lokomotivy - například rychlíkový „Albatros“ 498.106 s rekordní rychlostí 162 km/h, první poválečná lokomotiva 534.0301 nebo tramvajová parní lokomotiva „Gartenau“ vyrobená v Linci roku 1887.

Obě muzea jsou zajímavým tipem na výlet i v jiné dny, kdy nejede parní vlak. Muzeum Českých drah v Lužné je do konce letních prázdnin otevřené denně od 9:30 do 17:00, depozitář NTM v Chomutově má do 4. září otevřeno vždy od úterý do neděle od 10:00 do 17:00. Více informací o muzeích najdete na jejich webových stránkách www.cdnostalgie.cz a www.muzeum-chomutov.cz.

Lukáš Kubát