Participativní projekty mohou lidé podávat do konce listopadu

Obyvatelé Žatce a jeho místních částí mohou do 30. listopadu podávat další návrhy, jejichž smyslem je zkrášlení a vylepšení veřejných prostorů, a to do participativního rozpočtu na rok 2023.

Projekty je nutné realizovat na městských pozemcích či objektech, cena jednotlivých návrhů musí být od 20 do 200 tisíc Kč a vybrané projekty se musí vejít do celkové částky 800 tisíc Kč. Konkrétní návrhy, které se budou v příštím roce provádět, vyberou žatečtí občané ve veřejném hlasování příští rok v únoru. (kas)