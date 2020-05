Peníze půjdou do organizací, jejichž aktivity a projekty byly ohroženy pandemií

Nadační fond Albert vypsal mimořádné grantové řízení, ve kterém rozdělí jeden milion korun. Peníze poputují do organizací, jejichž aktivity a projekty byly ohroženy pandemií koronaviru. Přihlášky do grantu je možné podávat až do poloviny května.

Nadační fond Albert spouští druhou vlnu pomoc | Foto: archiv Albert