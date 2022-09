Organizátory akce, která chce ukázat, co pěstounství obnáší, a v ideálním případě i získat další potenciální pěstouny, jsou Oddělení sociálně právní ochrany dětí (OSPOD) žatecké radnice a spolky Náhradní rodiny Ústeckého kraje a Sociální centrum pro rodinu Žatec.

Aktuálně na Žatecku působí celkem 61 pěstounů, kteří se starají o 98 dětí. „Počet dětí, které potřebují zajistit náhradní rodinnou péči, neustále rapidně stoupá,“ uvedla Denisa Nechvátalová z Odboru sociálních věcí Městského úřadu Žatec.

Právě proto se Týden pěstounské péče koná. Podobné akce se pořádají i v dalších městech na severu Čech, loni proběhla v Žatci jednodenní akce. „Z naší praxe víme, že o pěstounství se většinou lidé začnou zajímat až v případě, kdy téma řeší ve své rodině nebo v blízkém okolí. Loňský den v Klášterní zahradě byl z našeho pohledu úspěšný. Zpracovali jsme nejméně 4 žádosti o zařazení do evidence žadatelů o pěstounskou péči, které nyní posuzuje Krajský úřad v Ústí nad Labem,“ vysvětluje D. Nechvátalová, že akce pro veřejnost jsou jednou z cest, jak další pěstouny oslovit.

Zároveň se jedná o osvětu, která na konkrétních případech ukazuje, jak pěstounská péče vypadá a co znamená. „Řada lidí má o pěstounství nejasné představy. Tohle je osvěta o tom, co pěstounská péče znamená. Zároveň nabídneme nahlédnutí do rodin, kde už funguje. Někteří si třeba řeknou: Také bych chtěl takhle pomoct,“ řekla Ivana Benešová ze žateckého Sociálního centra pro rodinu.

Zábaviště pro sviště je herna pro všechny děti, bavit se budou i jejich rodiče

Pro pěstouny jsou důležité doprovázející organizace, kterými jsou v Žatci právě Sociální centrum pro rodinu a Náhradní rodiny Ústeckého kraje

Oficiálně má ale získávání pěstounů na starost OSPOD. „Potenciálním zájemcům vysvětlíme institut pěstounské péče, co péče znamená, jaká jsou práva a povinnosti, vysvětlíme jim postup celého procesu. Následně s nimi vyplníme žádost o zařazení do evidence žadatelů, provedeme společně další nutné kroky a následně údaje o zájemci postoupíme Krajskému úřadu v Ústí nad Labem, který posoudí, zda zájemce bude zařazen do evidence žadatelů,“ vysvětlila Denisa Nechvátalová.

Pro pěstouny je dobré vědět, že jsou důležití pro děti, o které se z různých důvodů nemůže starat jejich biologická rodina. A že na péči o svěřené děti nejsou nikdy sami.

Tomáš Kassal