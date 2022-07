Pískovna Velká Černoc prochází průběžnou rekultivací – vytěžený prostor těžaři ihned vracejí zpět přírodě. Díky retenční nádrži a zachovalým vysokým břehům si pískovnu již před lety vyhlédly břehule říční. Letos zde zahnízdily a vytvořily charakteristické nory v břehových stěnách již na začátku května. Nejmenší česká vlaštovka po regulaci řek téměř vymizela z přírodního prostředí. V posledních letech však zažívá pozoruhodnou renesanci právě díky pískovnám, v nichž nalézá vhodné útočiště s dostatkem vláhy i dostatečně vysokými a měkkými břehy.

Studenti žateckého gymnázia zazářili ve Středoškolské odborné činnosti

Štěrkopísek z pískoven patří vedle stavebního kamene z kamenolomů mezi základní stavební surovina. Česká geologická služba přitom již několik let varuje před hrozícím nedostatkem těchto materiálů. Z předběžných prognóz vyplývá, do deseti let skončí 60 % aktivních ložisek. Spotřeba štěrkopísků a stavebního kamene v poslední dekádě každoročně roste a s ohledem na objem plánovaných velkých investic do dopravní infrastruktury bude tento trend i nadále pokračovat. Pro představu: Uvádí se, že kilometr nové dálnice spolyká až 50 tisíc tun kameniva.

Petr Dušek

FOTO: Plavecká škola byla zakončena tradičními závody a soutěžemi