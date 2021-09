Vstupenky, v jejichž ceně je i degustační sklo, mohou zájemci zakoupit přímo na webových stránkách www. pivovarzichovec.cz, nebo na GoOut. Jedna přijde na 250 korun. A pro pražské fanoušky Zichovec letos poprvé zajistil dopravu ze Stodůlek až do areálu pivovaru v Lounech. Brány budou otevřeny od 10.30 hodin.

Fanoušci se mohou těšit na skvělé kapely jako Sto zvířat, Silver Spoons, Noisy Pots, Rastafidli Orkestra a další. O spokojené žaludky se postarají špičky české Street Food scény Kro Kitchen, ZE MĚ projekt, Prague Jerk, Station, Hell Smoke, Langosh Gang nebo Kaiser Franz. Jak se na pivní festival sluší a patří, na návštěvníky bude čekat opět více než 50 piv na čepu, a to včetně pivních speciálů a infuzí, které nebudou nikde jinde k ochutnání.

Volby do Poslanecké sněmovny se konají ve dvou dnech, v pátek 8. října 2021 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 9. října 2021 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.