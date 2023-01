Plavecká hala v Lounech je rájem pro vodomily. Divoká řeka baví i dospěláky

/FOTO, VIDEO/ Když ne kluziště, tak do bazénu! Plavecká hala v Lounech je pro mnohé vodomily častým cílem v těchto zimních dnech. Obzvlášť o víkendu. Do lounského krásného bazénu jsme vyrazili ze Žatce v sobotu po poledni. Měli jsme s sebou tři děti, které se na avizované plavání, tobogan, venkovní vířivku i mokrý bar moc těšily. Skleněná fasáda plavecké haly, připomínající kopce Českého středohoří, nás uchvátila hned, jak jsme ji viděli. Zajímavá podívaná je zvenku na lidi v plavkách vevnitř, plavající, skákající do vody hned za sklem, když vejdete do vstupní haly bazénu.

Plavecká hala v Lounech je rájem pro všechny vodomily. | Foto: Alena Dukátová

Tři hodiny, které jsme si vyhradili na vodní radovánky, utekly jak voda Děti se vyřádily v bazénu se skluzavkou i v tom „dospěláckém" při skákání do vody, v divoké řece (která stejně tak baví i dospělé), na 80 metrů dlouhém toboganu i v mokrém baru si užily občerstvení. Odpočinuli jsme si ve venkovní vířivce a prohřáli se v parní lázni. Na naše bezpečí dohlíželi plavčíci. Odcházeli jsme příjemně unavení a děti doma usnuly hned, jak se převlíkly do pyžama. (ad)