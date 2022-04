Radku, jak závod vlastně vznikl? „Myšlenka silničního závodu z Počerad do Loun vznikla v hlavách tehdejších atletů, kteří byli zaměstnanci Elektrárny Počerady na konci 80 let minulého století. V té době byl na vrcholu své závodní kariéry Petr Donner, který byl maratonským běžcem s hodnotou osobního rekordu lehce pod 2:30:00 min. a byl to právě on, který přišel s myšlenkou silničního závodu od Elektrárny Počerady do Loun. První ročník se konal 9.května 1990 a vítězem se stal tehdejší reprezentant v maratonu Ivan Uvízl. Na start prvního ročníku se postavilo 57 závodníku. Z toho bylo 52 mužů a 5 žen“.