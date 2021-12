Turistické informační centrum vedle chmelničky navštívilo od ledna do začátku listopadu asi 8,5 tisíc lidí. Vloni to přitom bylo přes 12,5 tisíce lidí. „Nejvíce se turisté zajímali o památky, restaurace a nově otevřenou expozici v radniční věži, kterou samozřejmě aktivně nabízíme,“ popsala zájem turistů Markéta Chvalkovská z TIC Žatec.

Chmelařské muzeum navštívilo od 29. května do konce října 2715 turistů, což je srovnatelné s loňskem. „Na nízké návštěvnosti v obou letech se projevil důsledek vládních opatření proti šíření nemoci COVID 19 a strach, hlavně starších ročníků,“ odpozoroval manažer muzea Vladimír Valeš. Ze skupinových návštěv Chmelařského muzea stojí za letošní rok za zmínku dvě výpravy ze Slovinska nebo firemní návštěvy pěstitelů chmele. Novinkou letošní sezóny, která bude turistům sloužit i v dalších letech, se stal 13minutový film o současnosti českého chmelařství. Je určen především návštěvníkům muzea, ale je možné jej vidět i na kanále youtube.

Chrám chmele a piva byl kvůli pandemii první čtyři měsíce bez návštěvníků, což poznamenalo celoroční statistiky. „ Stejně jako loni jsme i v této sezóně přišli řádově o stovky zahraničních návštěvníků díky zrušeným zájezdům zejména z Německa,“ uvedl ředitel chrámu Karel Havelka.

Chrám od května do října navštívilo 9442 lidí, což je podobné jako před rokem.

„Letošní trend v návštěvnosti byl stejný jako loni, tedy vysoká návštěvnost během letních prázdninových měsíců, která tvoří asi polovinu celkového ročního zájmu. Jedná se okolo 2700 návštěvníků za jeden prázdninový měsíc letos i v loňské sezóně, a to je přibližně o 40% lepší výsledek v porovnání se stejnými měsíci v letech před Covidem,“ porovnal poslední roky K. Havelka.

Letos ale neplatila tak přísná pravidla pro cestování do zahraničí. CHCHP se musel o to více snažit, aby nepřišel o další návštěvníky. To se povedlo díky nepřetržitému prázdninovému provozu, tedy bez volných pondělků, a díky obnovenému provozu 3D projekce ve výtahu Chmelového majáku. „Náš tým zaměstnanců jsme posílili o zkušeného profesionála z oboru, který navíc má to správné chmelové srdce. A také jsme od letošního roku začali být více aktivní na sociálních sítích,“ představil další letošní aktivity Karel Havelka.

Přestože organizace působící v oblasti turismu dělaly co mohly, proti koronavirovým omezením a obavám lidí toho příliš nezmohou. Nezbývá jim než doufat, že příští roky už budou snad konečně lepší z hlediska koronavirových omezení.

Tomáš Kassal