V době od 12. do 16. března si počítejte co nachodíte a 16. března od 14 hodin nám to přijďte sdělit do senior klubu na náměstí Zschopau v Lounech (bývalá restaurace Luna). Nejúspěšnější čeká odměna. Pokud nemůžete dorazit, napište výsledky na email: senior.louny@seznam.cz.

Neseďte doma – choďte, dělejte něco pro své zdraví. Tešíme se na vás.

Vilma Svobodová

senior klub Pomoc bližnímu Louny