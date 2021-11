Pojďme dělat dětem radost. Knihy jsou plné krásných příběhů

Předvánoční období jednoznačně vybízí k tomu být k sobě milí a vstřícní. Takovou možnost vám nabízí také Městská knihovna Louny, která se již podruhé v tomto roce stává sběrným místem projektu „Knížky do dětských domovů.“ Tato celostátní aktivita má za cíl dostat co nejvíce zajímavých knížek k dětem do dětských domovů a dalších ústavních zařízení. Vznikla právě na základě přání dětí umístěných v ústavní péči.

Ilustrační foto. | Foto: Deník/archiv