Žatecký poklad je nejbohatším a nejtěžším známým pokladem raného středověku v Čechách, uloženým před r. 1050. Majitelem depotu velmi pravděpodobně mohla být osoba patřící do nejužšího kruhu v družině knížete Jaromíra. Kromě více než tří stovek mincí obsahuje také stříbrné a zlaté šperky, stříbrné hřivny a drátky, kaptorgy, křížky a unikátní toaletní soupravu. Jeho vznik je možné datovat do období vlády knížete Jaromíra (1004 – 1012) a uložen do země byl kolem r. 1012. Počátek vlády knížete Jaromíra lze spojit rovněž s první písemnou o Žatci v r. 1004 v kronice Dětmara Merseburského, který popisuje tažení Jindřicha II. do Čech a pobití polské posádky Boleslava Chrabrého v Žatci.