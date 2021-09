Křest proběhne v pavilonu A ve 14 hodin. Na Výstavišti od 10 do 16 hodin bude navíc zpřístupněný řopík. V plánu je přednáška o publikaci a rekonstrukci opevnění v Lounech. (mm)

Oblastní muzeum Louny zve na křest knihy Obrana Loun v roce 1938, na vzniku publikace se muzeum podílelo. Akce se uskuteční v neděli 26. září od 10 do 16 hodin.

Volby do Poslanecké sněmovny se konají ve dvou dnech, v pátek 8. října 2021 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 9. října 2021 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.