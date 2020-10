Náměstí města Žatce zdobí 47 metrů vysoká radniční věž. Byla postavena v roce 1362, jako tržnice sukna. Sloužila nejen jako budova městské samosprávy, ale i jako sklad "kacířských knih" a válečných pokut: chmele a obilí, také se v ní nacházelo i vězení zvané rathauzní. V 18. stolení 2 krát vyhořela.

Po rekonstrukci vznikla současná podoba. Dnes slouží jako rozhledna po městě a okolí. Z ochozu věže je vidět vedle zachovalých památek i několik kuriozit, kterými se město Žatec právem pyšní. První jsou komíny, díky kterým se v 19. století Žatec přezdíval jako „město se stovkou komínů“. Nejednalo se však o klasické průmyslové velikány, ale o komíny chmelařských budov. Jedinečné panorama asi třiceti zbylých komínů dnes tvoří jeden z hlavních pilířů kandidatury města na zápis do seznamu UNESCO. Druhou zajímavostí je hrob nejstaršího pivaře na světě, na který upozorňuje pamětní deska nedaleko morového sloupu. A do třetice, pověst říká, že kdo z ochozu radniční věže zahlédne hrad Hazmburk v Českém středohoří, tomu se splní tajné nevyřčené přání. A prý to skutečně funguje!

Tomáš Kassal, město Žatec