Kolega Volánek, sloužící již šest let na Dopravním inspektorátu v Lounech, pomáhal v obci Stebno po dobu tří dnů. Na místo přijel svým vozidlem vždy dopoledne a kontaktoval hasiče, kteří zde koordinovali záchranné práce. Podle konkrétní potřeby pak pomáhal s odstraňováním škod na veřejném i soukromém majetku. Domů se vracel vždy až večer. V obci zejména uklízel spadané větve a rozřezané stromy, sutiny střech a zdiva. Nejvíce pomáhal seniorům, kteří již nemají dostatek fyzické síly a sami si nedokázali pomoci. Nejdojemnější pro něho byl zážitek, kdy odklízel trosky pergoly a střešní krytiny, které zavalily vchod do domu seniora. Ten se tak nemohl dlouhé hodiny dostat ze svého domu a za pomoc byl velice vděčný.

Kolega Renč, sloužící necelé dva roky na Oddělení hlídkové služby v Postoloprtech, pomáhal v zasažené obci jako člen Sboru dobrovolných hasičů Cítoliby. Den po živelní události sloužil jako policista čtyřiadvacetihodinovou směnu, v rámci které byl mimo jiné vyslán i do Stebna dohlížet na veřejný pořádek. Přitom na vlastní oči viděl, jak silná bouře obci zpustošila. Ráno po směně nešel odpočívat, ale spolu s dalšími dobrovolnými hasiči se vydal vypomáhat do Stebna. Až do večera se tak podílel na odklízení sutě i úklidu jiného nepořádku.

Miroslava Glogovská, mluvčí PČR