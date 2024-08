Čtenář reportér dnes 10:00

Máte doma přehršel dětských oblečků, hraček nebo již nevyužívanou výbavu pro miminko? Sháníte pro svou ratolest něco do šatníku nebo pro zábavu? Přijďte v neděli 18. srpna do La Belle Époque ve Dvořákově ulici v Žatci (bývalá restaurace Na Baště) a swapněte si, co se vám hodí.