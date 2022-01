Pošta Partner v Libočanech má tento týden otevřeno. Konkrétně v pondělí, úterý a čtvrtek funguje od 8 do 11.30 a od 12 do 16.30.

Ilustrační foto. | Foto: Deník/Zdeněk Traxler

Ve středu má otevřeno od 8 do 11.30 a od 12 do 14.00 a v pátek na Silvestra pouze od 8 do 11.30. V sobotu na Nový rok je zavřeno. (mm)