Pro žáky středního odborného učiliště byly otevřeny tři dvouleté učební obory Provozní služby, kde se žáci v praktické výuce naučí provádět úklid v ubytovacích zařízeních, kancelářích, veřejných prostorách, v sociálních a zdravotnických zařízeních, připravovat jednoduché pokrmy a nápoje a dodržovat hygienické požadavky při jejich přípravě, základy ručního šití, oprav prádla, praní a žehlení.

Obor Potravinářské práce – pekař je zaměřen na výrobu pekařského sortimentu, technologické postupy a činnosti při výrobě chleba a pečiva. V oboru Textilní a oděvní výroba se žáci naučí připravovat textilní materiál ke zpracování, pracovat se šicím strojem a ruční práce zaměřené na šití jednoduchých výrobků.

Největší zájem ze strany odsouzených je každoročně o učební obor Potravinářské práce – pekař a Provozní služby. Je s podivem, že v mužské věznici se najdou zájemci, kteří usednou za šicí stroj a vezmou jehlu do ruky. A co přivádí odsouzené do školních lavic? Celá řada uvádí efektivní využití času ve výkonu trestu, něco si sobě dokázat, ubezpečit se, že jsem schopen něčemu novému se neučit a otevřít si cestu k lepšímu uplatnění po výkonu trestu. Dva roky jsou dost dlouhá doba, aby odsouzený ukázal, jak vážně to myslel s přihláškou do učiliště a pro celou řadu odsouzených se výuční list stává pouze snem.

Eva Koreneková, mluvčí Věznice Nové Sedlo