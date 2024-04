Přednáška o čajích v žatecké knihovně

Čtenář reportér

Prostřednictvím přednášky Čaje a jejich příprava zavítal do Městské knihovny Žatec lektor čajové tematiky a teatender Ing. Zdeněk Nepustil z agentury Dobré čaje pro inspiraci, pohodu a lepší zdraví. O čaje, byliny, čajovou kulturu a vše, co s ní souvisí, se zajímá desítky let.

Přednáška o čajích v žatecké knihovně. | Foto: se svolením MěK Žatec

Zkoumá život čaje, jeho původ, pěstování, výrobu, přípravu i účinky. O své zkušenosti se podělil s návštěvníky přednášky a přichystal pro ně degustaci různých druhů čajů, díky které tak mohli čaj i jeho přípravu vnímat všemi smysly. Ochutnali například vietnamský čaj zelený, bílý, černý z divokých keřů i starostromový „stříbrný“, indický čaj „dárdžiling“, tmavý čínský čaj z bambusu nebo léčivý thajský hořký meloun (okurku). Jako bonus okusili i bylinnou bílou čokoládu s hořkým melounem nebo španělské fritované mandle. Posluchači rádi využili možnosti si ochutnávané produkty na místě zakoupit. Velmi zajímavá a zážitková přednáška proběhla v sálku knihovny v pondělí 22. 4. 2024. Příště se mohou čtenáři a veřejnost těšit ve středu 15. května na cestopisnou přednášku s názvem Peru – tři světy v jedné zemi Jitky Zadražilové, autorky knih z řady Blondýna na cestách. Další zajímavou akcí bude v pátek 17. května beseda se spisovatelkou Marií Rejfovou, autorkou mimo jiné oblíbené série humorných detektivek s učitelkou Josefínou Divíškovou. Jste srdečně zváni. Informace a cenově zvýhodněný předprodej vstupenek již nyní v knihovně. Městská knihovna Žatec Přednáška o čajích v žatecké knihovně.Zdroj: se svolením MěK Žatec