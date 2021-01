Ve společnosti stále převládá názor, že období distanční výuky je pro učitele časem prázdnin. Školy jsou zavřené, prázdné, žáci jsou doma na distanční výuce. Rodiče drtí dohled nad výukou vlastních dětí, snaží se skloubit svou práci a starosti s domácí výukou. Učitelé jsou doma, mají volno, prázdniny. Opravdu?!

Distanční výuka. Ilustrační foto | Foto: Deník/Jana Kopecká

Zkuste se na to podívat z pohledu učitele: Studenti zůstali doma a je na mně, abych jim předala vše, co jim vštípit potřebuji dle školního vzdělávacího plánu. Žene mě čas, proto naplánuji online hodiny (nesmí jich být moc ani málo). Připravím si látku, kterou se studenty potřebuji probrat – hodina musí být pestrá, aby mi studenti na druhé straně počítače neusnuli (často ještě leží ve svých postýlkách), musím je vyvolávat, aby se aktivně zapojili do výuky (občas jde o marné volání do éteru – někteří se totiž sice připojí, ale pak buď znovu usnou, nebo řeší úplně jiné záležitosti).