/FOTO/ Hned na začátku školního roku noví primáni gymnázia v Podbořanech absolvovali adaptační seznamovací pobyt, na který odjeli druhý školní den a vrátili se o víkendu.

Primáni gymnázia v Podbořanech absolvovali adaptační seznamovací pobyt. | Foto: Alena Dukátová

Spolu s primány a jejich třídní učitelkou Ludmilou Kantovou se na adaptační kurz vydali i septimáni s paní učitelkou Lucií Haragovou. Všichni společně strávili tři dny v krásném prostředí Rabštejna nad Střelou – nejmenšího českého historického města. Vyrazili ve čtvrtek ráno vlakem z Podbořan do Žihle, odtud se vydali po pěší modré značce lesem na zhruba 7 kilometrů dlouhou cestu do cíle, malého penzionu U kamenného mostu v Rabštejnu. Pěší dvouhodinová procházka je čekala i na zpáteční cestě z Rabštejna do Žihle k vlaku.