Akce je určená pro milovníky přírody a vycházek, každá generace je vítána. Účastníky čeká řízená denní aktivita pro děti ve věku od 7 11 let bez doprovodu, pro rodiče s dítětem, a klidně i singl dospěláka. Společně si užijeme každý den jako velká rodina, v době od 8:00 do 15:30 hodin. Malá ochutnávka prázdninového menu je již připravená, tvoří ho například procházky do okolí Loun, kvízy o přírodě, smyslové hry a na rozloučenou s celým týdnem plánujeme výlet do cítolibské Bažantnice, kde je připraven program, zakončený opékáním vuřtů. Pro tvořivce máme speciální klub Kreativní máma, který je naplánovaný na středeční dopoledne a společně si vyrobíme jarní dekorace k vyzdobení prostoru klubovny.