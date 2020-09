Soutěž na street workout parku v Žatci u Vladimíra Pospíšila, bývalého reprezentanta ČR v atletice byla věnovaná kategorii sets and reps a to konkrétně - shyby, dipy, kliky, dřepy s přidanou váhou o stejné váze jako tělo atleta. Kategorie soutěžících byly rozděleny na muže, ženy, děti a každý na začátku soutěže, při registraci byl zvážen. Soutěž začala v 13:00 hod a to exhibicí domácího Street Hard Workers v podobě free style a následovalo hned potom shyby. Nejvíce shybů dal Tomáš Mandzák a 31 shybů, těsně za ním byl Marek Bodnár s 28 shyby a Roman Chejnovský s 26 shyby.

Nejvíce shybů s nejvyšší tělesnou váhou dal Miloš Mikulka z Ústí nad Labem a to 24 velmi čistě provedených shybů. V ženské kategorie nejvíce dominovala Martina Kovaříková, která nashybovala 21 shybů a tím posunula rekord soutěže v ženské kategorii. Následovaly kliky na bradlech alias dipy. Nejvíce dipů dal opět Tomáš Mandzák a to celkem 121 dipů a to ve velmi pěkném provedení. Druhý v počtu dipů byl Roman Chejnovský a to 71 kliků na bradlech a třetí byl Marek Bodnár s 45 dipy.

V ženské kategorii nasázela Martina Kovaříková 33 dipů a přiblížila se k rekordu soutěže, který je 35 dipů. Hned na to následovaly kliky na zemi. Ptáte se kdo je největším klikařem? Není to nikdo jiný než Tomáš Mandzák, který nasázel úctyhodných 221 kliků což z hlediska historie této soutěže a soutěží ve street workoutu v ČR je absolutně nejvyšší počet! Na druhém a třetím místě klikařů byl Jaroslav Boháč, který také byl nejstarším atletem na soutěži s věkem 48 let a ten nasázel 108 kliků a těsně za ním byl Miloš Mikulka se 103 kliky.

V ženské kategorii vyhrála i tuto disciplínu Martina Kovaříková s 65 kliky. Poslední disciplína byly velmi oblíbené dřepy s přidaným závažím na ose o stejné váze jako je tělo soutěžícího. Zde se projevilo, že staří pardálové v podobě Jaroslava Boháče a Miloše Mikulky narozdíl od mladé generace mají nadřepováno a oba dali nejvíce dřepů. Jaroslav Boháč má na kontě 77 dřepů což bylo bezkonkurenčně nejvíce a druhý s 50 dřepy skončil Miloš Mikulka. Právě dřepy zamíchaly pořadím v mužské kategorii. V ženské kategorii dala Martina Kovaříková 127 dřepů. Rekord soutěže je 220 dřepů stanovený z minulého roku Arlet Krausovou. Celkové pořadí zní takto: Muži 1. Tomáš Mandzák 31 shybů, 121 dipů, 221 kliků, 35 dřepů 2. Jaroslav Boháč 17 shybů, 25 dipů, 108 kliků, 77 dřepů 3. Miloš Mikulka 24 shybů, 37 dipů, 103 kliků, 50 dřepů Ženy 1. Martina Kovaříková 21 shybů, 33 dipů, 65 kliků, 127 dřepů 2. Nikola Křišťanová 6 shybů, 15 dipů, 25 kliků, 52 dřepů 3. Kateřina Velechovská 6 shybů, 6 dipů, 27 kliků, 30 dřepů.

Rostislav Vošický