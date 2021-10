Procházky "Patroni" se uskuteční 27. a 28. září 2021 na Peruci. Vstupenky si můžete rezervovat na emailu: hanunu2021@gmail.com neb na fcb.: Hanka Hanunu. Nicméně můžete přijít i bez rezervace. Vstupné je dospělí 140,- Kč/os; studenti a senioři 100,- Kč/os a děti do 12 let zdarma. Procházíme se venku a tak můžete vzít sebou i kočárek i čtyřnohé mazlíčky. Doprovodný program v městysy Peruc : Muzeum české vesnice, Galerie U Kozoroha, Galerie U Plazika, Kavárna Za Dubem, památný strom - Oldřichův dub a navštívit můžete i nedaleký zámek Pátek. Procházku s čarodějkou začínáme již tradičně u Boženiny studánky na Peruci.

Další vyprávění v zámeckém parku ne Peruci. Tentokrát bude čarodějka vyprávět "Příběhy Patronů země České". Kdo z čtenářů a následně návštěvníků této akce bude vědět kolik má naše země Patronů a který z nich je hlavní či který byl první a jak se se životními osudy potýkali tito svatí? A která tradice je již celá staletí neodmyslitelně spjata právě se svátkem sv. Václava. A kde mají na našem území prapočátek Mariánské poutě? To všechno se dozvíte z vyprávění v zámeckém parku na Peruci a "dáli Pánbů", tak nás při procházkách doprovodí i čeští skvělý muzikanti!

Tentokrát budu vyprávět "Příběhy patronů země České". Je to vlastně z cyklu 3xP - tedy patroni, přemyslovské princezny a panovníci. Rozhodla jsem se totiž seznamovat návštěvníky mých akcí z historií zábavnější formou, aby lid nezapomínal na své kořeny a na svou minulost. Vždyť z minulosti čerpáme duchovní odkazy do dnešní doby. A tak jsem se rozhodla vytvořit z "Procházek s čarodějkou ze studánky" na Peruci takovou tradici. Kdy čarodějka nebude vyprávět pouze o historii, ale také o tradicích, které jsou neodmyslitelnou součástí naší historie a kultury a dalších a dalších tématech.

Volby do Poslanecké sněmovny se konají ve dvou dnech, v pátek 8. října 2021 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 9. října 2021 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.