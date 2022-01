Obyvatelé Žatce a místních částí zaslali do 30. listopadu 2021 celkem 12 návrhů. Některé z nich byly vyhodnoceny jako nerealizovatelné, neboť je není možné provést v rámci participativního rozpočtu – například kvůli tomu, že odhadované náklady překračují maximální hranici 200 tisíc korun nebo že navrhované projekty nejsou na plánované na pozemcích města. U některých návrhů se ještě realizovatelnost prověřuje, kompletní přehled projektů bude zveřejněn před zahájením hlasování.

V nové knize Podbořansko na pohlednici najdete i nejzapadlejší vesničky

Všechny projekty, o kterých bude veřejnost hlasovat prostřednictvím webu městského úřady, by měly být představeny na veřejném setkání za účasti navrhovatelů, které se uskuteční nejspíše ve druhé polovině ledna, pokud to umožní aktuální epidemiologická opatření. Na konci ledna bude zahájeno samotné hlasování, které bude probíhat do konce února prostřednictvím webových stránek. Zastupitelstvo města schválilo na participativní rozpočet 2022 částku 800 tisíc korun. Podrobnosti, harmonogram i následný přístup k hlasování najdou obyvatelé Žatce a jeho místních částí na webu www.mesto-zatec.cz pod záložkou Participativní rozpočet. (kas)