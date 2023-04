Historické město Žatec se stalo hostitelem Divadla Dětí při prvních dvou představeních týdenního dubnového sledu ve středních, severních a západních Čechách. Žatecké divadlo nehostí soubor zdaleka poprvé, divadelní pohádky pro děti zde hraje soubor pravidelně přes třicet let.

Divadlo dětí odehrálo v Žatci představení O Balynce | Foto: Kristýna Sklenářová

Děti z města chmele a z jeho okolí dvakrát úplně zaplnily třípatrové hlediště divadla a díky spolupráci metodického oddělení s pedagogickým sborem připravily hercům přátelské a kultivované přijetí. Pohádka O Balynce, dobrém štěněti není ani o princeznách, ani o Kašpárkovi, má relativně složitý děj a dělá si ambice být detektivním příběhem pro nejmenší s tragikomickým rozuzlením ve svém vrcholu.

Latentní environmentální obsah představení potom dodává divadelnímu představení další edukativní rozměr v duchu Komenského pedagogických principů.

Zda představeni dalo něco dětem či nikoliv, je samozřejmě věcí odborného pohledu pedagogů, deset let realizace představení a plný plán hraní do konce roku 2024 dává naději, že se věci dějí tak, jak mají. Minimálně vřelost přijetí mohla hřát soubor i při odjezdu do dalšího místa realizace divadelních představení, předletních Litoměřic.

Více než šedesát představení odehraje Divadlo Dětí pro své diváky v divadelních sálech celé České republiky od začátku jara do konce školního roku. Kromě sálů v konvenčních divadlech a domech kultury převážně v severních Čechách a na Moravě, uvidí představení rovněž děti například v historickém divadelním sále na zámku Kačina, v moderně rekonstruovaných prostorech v ostravských Vítkovicích či na hradech a zámcích.

Některá představení budou hrána ve slovensko - české verzi v rámci aktivit Mezinárodního hudebního divadla dětí, turné pohádky po Slovensku proběhne v říjnu 2023.

Kristýna Sklenářová