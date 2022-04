Letos 27. března se znovu hrálo. A náš tým obhájil první místo a znovu se stal Šampióny České republiky v družstev.

Na začátku tohoto turnaje bylo přihlášeno více jak 1600 týmů z celé České republiky. Turnaj začínal kvalifikací v rámci krajských kol. Z každého kraje postupují do republikového turnaje 3 týmy. V krajských kolech jsme se probojovali přes týmy Mostu, Kadaně a Loun.

Na Velké finále Českého poháru Ložisková mafie přijela ve složení : Václav Schieferdecker ml. , Evžen Bothe , Petr Fiala , Daniel Záruba , Danijel Lukic , Markus Rauseo, David Záruba, Václav Schieferdecker st.,Vít Schieferdecker

Velké finále 32 kvalifikovaných týmů startovalo v 11:00.

Zápas končí ziskem 21. bodu.

1.kolo Pšov vs Pardubice 21:9.

2.kolo Pšov vs Tábor 21:11.

3.kolo Pšov vs Ostrava 21:5

semifinále Pšov vs Plzeň 21:15.

finále Pšov vs Brno 21:14

Václav Schieferdecker mladší