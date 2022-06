Podmínkou podle něj ovšem je, abychom elektřinu dokázali vyrábět způsobem šetrným k životnímu prostředí. Před náročným úkolem zajistit v příštích desetiletích dostatek ekologické energie pro všechny obyvatele planety a současně zabránit nezvratným klimatickým změnám stojí proto celý svět. „Jedna odborná studie za druhou ukazují, že je v našich silách to zvládnout, pokud využijeme všechny nízkoemisní zdroje energie, které máme nyní k dispozici. Mezi ně patří i jaderné elektrárny. Je možné, že ve vzdálenější budoucnosti, až budeme mít k dispozici nové technologie, se bez nich dokážeme obejít. Zatím jsou však v globálním měřítku jedním z nejdůležitějších zdrojů, s jehož pomocí dosáhneme klimatických cílů rychleji a levněji. V České republice máme s jadernou energií přes 60 let zkušeností, odborné know how a šikovné lidi, které nám ostatní země mohou závidět. Máme proto ty nejlepší předpoklady využít společný potenciál jak obnovitelných, tak jaderných zdrojů a výrobou čisté energie přispět k dalšímu rozvoji naší civilizace,“ dodává ještě Daniel Beneš.

Podle spoluautora a kurátora výstavy archeologa a egyptologa Miroslava Bárty lidstvo dosáhlo díky objevování stále nových zdrojů energie dnešní technologické úrovně, která je klíčová i pro zajištění národní bezpečnosti. „Dnes můžeme vidět s veškerou naléhavostí, že otázka zajištění energie a zdrojů byla, je a vždy bude jedním ze základních a výsostně strategických aspektů fungování jakékoli lidské společnosti nebo civilizace. Maximálně možná soběstačnost a dostatek zdrojů jsou limitujícím faktorem vývoje, životní úrovně i svobody každé společnosti. Dnes je tato otázka ještě zásadnější, a to tím spíš, že se kontrola zdrojů stává strategickou otázkou a může významně narušit geopolitický poměr sil. Otázka zajištění objektivně levných zdrojů energie je pro naši budoucnost naprosto zásadní a tato výstava na to jasně poukazuje.“

Výstava „Energie a civilizace“, jejímž generálním partnerem je opět Skupina ČEZ, volně navazuje na expozici „Voda a civilizace“. Každého diváka přitom nechává zamyslet se právě nad tím, jak energii využíváme a jak mohou naše chování a postoje ovlivnit naši svobodu, budoucnost i prosperitu. Celá expozice přibližuje typy energií na přehledných schématech a fotografiích od využití ohně přes století páry, průmyslovou revoluci, vynález elektřiny, počátky těžby ropy, využití vodních, větrných i solárních elektráren i atomového jádra až po elektromobilitu, umělou inteligenci i města budoucnosti. Expozice se dotýká i aktuálních témat, jako jsou důsledky těžby či devastace přírody a významných ekosystémů. A co je hlavní, důrazně upozorňuje na nově nastupující zdroje „zelené“ energie.

To vše během vernisáže pod širým nebem ocenil starosta Loun Pavel Janda: „Je skvělé, že tak zajímavá výstava se díky Galerii Benedikta Rejta dostala po velkých městech i k nám. Díky svému umístění přímo na Mírovém náměstí určitě nezůstane bez povšimnutí. Věřím, že si k ní najdou cestu i školy, neboť z pohledu historie, současnosti, ale i budoucnosti či enviromentálního vnímání může být přínosem jak pro žáky ze základních, tak i středních škol.“

Ota Schnepp, mluvčí Skupiny ČEZ pro severozápadní a střední Čechy