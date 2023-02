Za prvé, to pro nás znamená pravidelné financování zahraničních mobilit v průběhu následujících 5 let (2023 – 2027). Devět zapojených pedagogů může vycestovat se svými žáky na skupinové mobility do vybraných zemí (Itálie, Rakousko, Nizozemí, Francie, Německo). Dále se mohou pedagogové účastnit jazykových kurzů a také tzv. stínovaní na vybrané partnerské škole.