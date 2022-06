„Přemýšlel jsem, čím výjimečným bych naše herce potěšil. Nakonec jsme se s panem školníkem domluvili na zmrzlinovém stánku přímo ve škole,“ líčí ředitel. A kdo jiný by měl vydávat zmrzlinu, než on. Navlékl bělostný dámský plášť, epesní lodičku, natáhl sterilní rukavice a jal se dětem rozdávat zmrzlinu. A jak mu to šlo? „Samotný proces nabírání a kladení do kornoutků příliš veselý nebyl. Chyběl cvik a zaškolení, ale vše jsme vynahradili nadšením. Považte, zmrzlinový stánek ve škole! Komenský by si šel jistě přidat. Skvělé bylo, že děti netušily, co je čeká. Vidět ty jejich tváře ve dveřích jídelny bylo něco úžasného. Všichni jsme si to náramně užili,“ uzavírá Lukáš Valda. (jto)