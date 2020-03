Respirátor nosím, lidé se mi smáli. Musím se starat o 82letou matku

Zaujal mě článek na Denik.cz Nestyďte se nosit roušky. Je jasné, že používání roušek plošně bylo nutné již od prvního nakaženého, to by ovšem pan Babiš nesměl občany ujišťovat, že roušky potřebují jen zdravotničtí pracovníci. Veřejnost to velmi ráda přijala, protože roušky prostě nosit nechtějí. Vykoupili je, ale mají je doma uložené pod balíky mouky a cukru. Jediná možnost by byla nařídit jejich používání alespoň v uzavřených prostorách. Protože však sklady zejí prázdnotou, nelze nařídit ani to.

Ilustrační foto. | Foto: Deník / Karel Pech