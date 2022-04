Duchovním otcem myšlenky založit v Žatci tygří letku byl mjr. Josef Hlava. Žatečtí piloti byli mezi asociaci Létajících tygrů a od roku 1991 se zúčastňovali jejich srazů a leteckých přehlídek. Navštívit elitní útvar, to bylo tehdy pro zájemce o historii letectví něco. Průvodcem členů spolku, který se zabývá leteckou historií regionu na Mostecku, byl kpt. Igor Smékal. V té době byl jedním ze sponzorů letky Pivovar Most, který pro ni speciálně vařil pivo Tiger 12. Byl to primát, kterým se mohli chlubit pouze Žatečtí. Žádná jiná jednotka nic takového neměla. Pivo piloti sebou vozili na srazy tygřích letek po celé Evropě.