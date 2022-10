Tak to chodilo u voleb za minulého režimu. S našimi snímky se můžete vrátit před rok 1989 a zavzpomínat si. Některé fotografie jsou hodně historické, protože odkazují na 20. let minulého století. Na jednom ze snímků je kandidátní listina do senátu orazítkovaná krajskou volební komisí v Lounech. (tx)