Celá trasa přepravy začíná dne 29. prosince v Plzni, odkud ji do Lubence budou doprovázet policisté z KŘP Plzeňského kraje. Z Lubence bude souprava odjíždět s doprovodem dopravní policie KŘP Ústeckého kraje. Souprava o délce 31 metrů, šířce 4 metry, výšce 5,4 metru a hmotnosti 185 tun vyjede z Lubence zítra v 7:00 hodin a do Lovosic by měla dorazit kolem 14:00 hodin.