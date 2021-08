Řidiči, pozor. Šanson a swing zavřou část ulice Obránců míru

Řidiči v Žatci by měli zpozornět. Část ulice Obránců míru, a to v úseku od křižovatky s ulicí Obloukovou po vjezd na náměstí Svobody, bude totiž tento pátek od 16 do 23 hodin pro dopravu úplně uzavřena.

Ilustrační fotografie. | Foto: archiv