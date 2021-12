Proti výdajům Žatce ve výši 603 milionů Kč stojí příjmy 416,3 milionu Kč. „Rozdíl mezi příjmy a výdaji, včetně odvodů do sociálního fondu ve výši 2,8 milionu Kč, činí 189,5 milionu Kč. Ten bude rozpočtově pokryt ze zálohy přebytku hospodaření roku 2021,“ popsala Monika Naxerová z finančního odboru městského úřadu, která má na starosti rozpočet města.

Plánovanou zálohu přebytku hospodaření bude z jedné části tvořit částka 107,3 milionu Kč, což jsou peníze, které byly zapojené do rozpočtu v roce 2021, ale nebyly vyčerpané nebo vůbec čerpané. Druhou část zálohy přebytku má tvořit 82,2 milionu Kč, které byly přijaté do rozpočtu roku 2021 navíc, což byly například vyšší daňové příjmy nebo zapojení investiční dotace na sběrný dvůr, nebo se nečerpaly či nedočerpaly v plné výši v roce 2021. To byly například nečerpané rezervy pro příspěvkové organizace Domov pro seniory a Kamarád-LORM nebo příjmy od filmařů.

Zdrojem příjmů pro město budou daňové příjmy, příjem z prodeje domů v lokalitě Loučky, dotace na výkon státní správy či výnosy daně z hazardu, která má být zhruba stejná jako v roce 2021, tedy 27 milionů Kč. V roce 2022 se zatím plánuje přijetí jediné dotace, a to 10 milionů korun od kraje za dokončení projektu Přírodovědného centra.

Největší část výdajů města tvoří kapitola s názvem Běžné výdaje - běžný provoz ve výši 389 milionů Kč. Pod tím se skrývá například správa města, fungování školských a kulturních organizací, doprava či životní prostředí.

Částka 50 milionů korun je ve schváleném rozpočtu vyčleněna na nové investice v rámci Investičního fondu.

