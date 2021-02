Jde o mimořádný sedmý ročník, který letos netradičně neproběhne kvůli vládním nařízením v bazénu, ale venku na vzduchu.

„Všechny kroky denně mimo domov si od 1. do 28. února spočítáte a vynásobíte 0,55 cm, což je průměr jednoho kroku. Nahlásíte je emailem na : senior. louny @seznam.cz nebo SMS či zavoláte na telefonní čísla 775888754 nebo 605214704, a to do 5. března,“ řekla manažerka senior klubu Pomoc bližnímu Vilma Svobodová a dodala: „Chůze v této době je velmi potřebná, chceme oslovit co nejvíce osob. Po uvolnění nařízení bude velké hodnocení. Mohou se účastnit i další věkové skupiny, případně rodinné týmy.“ Lounský klub byl jedním z prvních členů SenSenu a účastní se prakticky všech jeho aktivit. Na svém kontě má několik týmových ale i individuálních ocenění.

Zdeněk Traxler