Senioři z Loun prožili nezapomenutelný týden v hotelu Pod Hořicí v Soběšicích u Sušice. Byl to aktivizačně poznávací a relaxační pobyt. Prostředí na čistém vzduchu s vůní domova od kraviček v nich vyvolalo vzpomínky na dětství a doby dávno minulé.

Senioři z Loun prožili nezapomenutelný týden. | Foto: Archiv senior klubu Louny

Umocněno to bylo exkurzí do kravína s odborným výkladem paní ing. Svatkové, bylo to i pro špatně chodící velkým zážitkem. Také jsme se dozvěděli o funkci bioplynové stanice. To vše bylo doplněno kulturními zážitky a prožitky formou výletů: Strakonice, Passov, Horažďovice, Český Krumlov, Kašperk a Kašperské Hory, Rabí, Písek a také Sušice.