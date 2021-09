Ve sportovním středisku Cafex se se svými třídními učiteli a pod vedením Mgr. Voráčové seznamovali pomocí různých kolektivních her. Počasí přálo, a tak byla využita všechna venkovní sportoviště. Večer se sešli žáci s učiteli u táboráku. Po dvou dnech sportování se spokojeně vrátili domů s velkými zážitky z prvního setkání s novými kamarády, se kterými se nyní budou denně setkávat ve škole.

Druhý den po nástupu do OA SOŠZE Žatec se vypravili žáci prvních ročníků obou sekcí na adaptační kurz do nedalekého Rakovníka.

Volby do Poslanecké sněmovny se konají ve dvou dnech, v pátek 8. října 2021 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 9. října 2021 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.