V ní pravidelně zveřejňují sportovní výzvy určené žákům, ale i učitelům školy. V tzv. Rouška cupu sbírají jednotlivé třídy body za nejrůznější pohybové aktivity. Ať už se žák jede projet na kole, jde na procházku se psem, skáče na trampolíně, trénuje taneční sestavu, posiluje nebo luxuje či umývá auto, stačí se s tím pochlubit ve skupině a pro svou třídu získá body.

U žáků i rodičů se stala skupina velmi populární a ihned se mnoho z nich pustilo do sportování, včetně turistiky. S poznáváním okolí Loun byla spojena také tzv. kopečková výzva, kdy měli žáci za úkol navštívit 6 vrcholů okolních kopců Raná, Oblík, Milá, Červeňák, Brník a Srdov. Výzvu dosud splnilo 17 žáků a 2 učitelé. Do aktivit se zapojili jak žáci prvního, tak i druhého stupně. „Například během jediného týdne na přelomu dubna a května jsme jako škola dokázali ujet 818 km na kole (přibližné jako z Loun do Amsterodamu), 130 km na in-line bruslích, uběhli jsme 135 km, udělali 2450 kliků, 3295 dřepů a 1485 leh-sedů“ říká učitel tělocviku Michal Majer.

Jana Elbelová